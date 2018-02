Valanga a Campo Felice, due morti

Domenica nera per gli appassionati della neve. Complice il manto bianco fresco, dopo l’abbondante nevicata di questa notte, e il desiderio di solcarlo in una zona non servita da impianti di risalita. Sono morti due dei tre sciatori romani che domenica mattina a Campo Felice, in Abruzzo, hanno tentato un fuori pista nella zona chiamata Anfiteatro e sono stati travolti da una valanga. Secondo la prima ricostruzione del soccorso Alpino i tre sciatori sono stati scaraventati contro gli alberi dopo essere stati urtati con violenza dalla slavina. Il superstite, travolto dalla neve, è riuscito invece a chiamare i soccorsi e lanciare l’allarme. L’uomo, ferito ad un’anca, è stato poi trasferito all’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Sul posto oltre al Corpo nazionale Soccorso Alpino (Cnsas), coadiuvato da tecnici, unità cinofile ed elisoccorso per ritrovare i dispersi, anche i carabinieri, guardia di finanza e corpo forestale. Solo pochi giorni fa, sempre a Campo Felice Angelo Gaudieri, 58 anni dell’Aquila, è morto mentre sciava. L’uomo, che stava scendendo in quella che viene chiamata la ’pista nera' avrebbe perso uno sci e si sarebbe così schiantato contro un albero. Inutili i soccorsi, Gaudieri sarebbe deceduto sul colpo.



Anche a Udine una slavina si è staccata sul Monte Lussari a Camporosso (Udine), travolgendo un gruppo di sciatori freeriders, impegnati anche loro in un fuoripista. Uno di questi è stato estratto vivo ma versa in gravi condizioni. L’uomo è stato trasportato e ricoverato all’ospedale di Udine. Illesi invece gli altri sciatori.