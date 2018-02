Tromba d'aria nella notte: alberi e pali abbattuti, scoperchiata una stalla

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla zona di Pescia Romana, frazione di Montalto di Castro, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2018.

I danni maggiori si sono registrati in strada delle memorie, dove i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli, insieme ad un'autoscala giunta da Viterbo, sono dovuti intervenire per diversi pali dell'energia elettrica e del telefono che sono stati abbattuti, così come alcun alberi.

Scoperchiata completamente anche una stalla che funge da ricovero del bestiame, con il tetto volato via.

I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per mettere in sicurezza la zona fino alla mattina.