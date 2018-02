San Valentino, gridate la vostra storia d'amore al Corriere

Una storia di amore è sempre fatta di segreti molto privati. Ma quando uno è innamorato pazzo vorrebbe gridarlo al mondo. E allora gridatela sulle pagine e sul sito del vostro Corriere. In occasione di San Valentino raccontateci la meraviglia della vostra storia di amore, inviandoci anche le foto dei due innamorati alla mail sanvalentino@gruppocorriere.it. Renderemo pubblico il vostro grido per festeggiare con voi.

Se volete potrete anche girare un breve filmato con il vostro racconto e lo metteremo sul nostro sito Internet nella pagina speciale di San Valentino. Per non intasare la mail in questo caso inviateci il video allo stesso indirizzo utilizzando il servizio https://wetransfer.com

Buona festa dell’amore a tutti dal vostro Corriere!