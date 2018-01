Esami di maturità: le materie della seconda prova scritta

Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha firmato il decreto relativo alle materie scritte per gli esami di maturità 2018.

Fermo restando l’appuntamento - per tutti gli studenti del quinto anno - con la prima prova di italiano, queste le materie relative agli indirizzi scolastici principali: greco per il liceo classico, matematica per lo scientifico, scienze umane per il liceo delle scienze umane, economia aziendale per l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing degli istituti tecnici, scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera degli istituti professionali.

Gli esami di maturità prenderanno il via mercoledì 20 giugno con la prova di italiano. Giovedì 21 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo.