La Viterbese sbatte su due pali: il Pisa porta via lo 0-0

Altro

La Cina sfida lo spazio e sogna la luna

Il programma spaziale cinese nonostante un anno di alti e bassi va avanti. A giugno comincerà la missione verso il 'lato oscuro' della Luna. Per prima cosa, un satellite per le comunicazioni con la Terra verrà posizionato a 60mila chilometri oltre la Luna. Questo satellite di collegamento da 425 chili guiderà il secondo elemento della missione, un veicolo in grado di atterrare e muoversi, sulla ...