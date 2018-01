Il busto di Verdi attende ancora il trasloco al teatro

Nel settembre del 2013, in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi (1813-2013), venne restaurato il busto del compositore, situato da sempre nei giardini dell'omonima piazza.



Durante la cerimonia i rappresentanti la giunta comunale dichiararono che per una migliore tutela, lo stesso sarebbe stato spostato all interno del Teatro dell'Unione non appena terminati i lavori di ristrutturazione.



Cosa che non è ancora avvenuta, come segnala Maurizio Zaccaria, nonostante i lavori di ristrutturazione siano terminati già da tempo, ed il busto dimora ancora nella piazza, diventato ormai oggetto di atti vandalici e sottoposto alle intemperie del tempo, e ai “bisogni” di cani e uccelli.