Folle inseguimento sulla superstrada: incapace di intendere e di volere il fuggitivo

E’ stato dichiarato “incapace di intendere e di volere” e per questo non può essere perseguito.

Questo il giudizio dei periti, nominati dal tribunale di Terni, in merito al 28enne viterbese che lo scorso giugno aveva seminato il panico fra Viterbo e Terni, con una folle fuga in auto lungo il raccordo Viterbo-Orte, fino addirittura a Terni, dove fu bloccato nella zona industriale di Maratta.

Per fermarlo si era necessario anche sparare e nell’occasione erano rimasti lievemente feriti due agenti. Nel contesto delle rispettive udienze, i giudici del tribunale umbro, Barbara Di Giovannantonio e Massimo Zanetti, in base all’articolo 85 del codice penale, hanno sancito l’incapacità del giovane di stare in giudizio.

Non potrà essere quindi processato per i reati a lui ascritti, avendo i periti accertato come, dai loro accertamenti siano emersi “problemi psichiatrici di particolare entità”.