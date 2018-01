Ryanair: ecco cosa è realmente cambiato per i bagagli

I viaggiatori che amano Ryanair sono in stato di agitazione.

Dal 15 gennaio 2018 molti sono finiti nel panico perché sono entrate in vigore nuove regole per il trasporto dei bagagli a mano sui voli della compagnia low cost. Ma le novità, in realtà, non sono così sconvolgenti. Anche perché - a meno che non lo si desideri espressamente - non è previsto alcun aggravio dei costi.

Vediamo quindi di fare chiarezza su cosa è realmente cambiato:

non è più possibile salire a bordo di un aereo Ryanair con più di un bagaglio a mano delle dimensioni massime di 35 centimetri x 20 x 20. O meglio non è più possibile farlo gratuitamente. Perché adesso la regola per i biglietti base è: sì a 2 bagagli a mano inclusi nel ticket pagato, ma uno solo dei due (che deve rientrare nelle dimensioni che abbiamo indicato) può essere portato a bordo, mentre il secondo - come un trolley per esempio (misure massime 55 x 40 x 20 centimetri) - verrà imbarcato gratis nel vano bagagli.



“La mancata osservanza - avverte Ryanair nel suo sito - comporterà il pagamento di una penale pari a 50 euro per articolo al gate di partenza e potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo”.



Ora il dubbio è se il bagaglio che si porta a bordo possa comunque essere collocato nelle cappelliere, perché la compagnia - sempre sul suo sito - scrive esplicitamente che “deve poter essere sistemato agevolmente sotto il sedile davanti a te”.

Ma veniamo alla seconda parte della novità introdotta: “Solo ai passeggeri che hanno acquistato Priorità e 2 bagagli a mano, Flexi Plus, Plus o Family Plus” è “consentito portare a bordo i propri bagagli a mano”.



Ciò significa che chi ha un biglietto base, se vuole continuare a viaggiare con 2 bagagli a mano al seguito da portare a bordo - e avere, quindi, il vantaggio all’arrivo di non attendere lo sbarco del secondo bagaglio - lo può fare solo pagando il supplemento previsto per l’imbarco prioritario che parte da 5 euro. In cambio, la spesa in più sostenuta regala anche la possibilità di avere la precedenza nell’accesso a bordo. Un privilegio identico a quello che ha un frequent flyer con le compagnie di bandiera.

Intanto le nuove regole di Ryanair fanno infuriare ai consumatori. Dura la protesta del Codacons secondo il quale si induce i viaggiatori ad acquistare i supplementi creando delle disparità nei servizi.

“Si tratta - sostiene l’associazione in una nota - di un rincaro occulto delle tariffe che danneggia i consumatori, poiché introduce aggravi di spesa per un servizio che fino a ieri era compreso nel prezzo del biglietto”. “Per tale motivo - aggiunge - la nostra associazione sta valutando la fattibilità di una class action contro la compagnia aerea, per il cambiamento unilaterale delle condizioni di viaggio che comporta oneri aggiuntivi a danno degli utenti”.

“Non può poi non notarsi - continua il Codacons - la concomitanza di tali regole con la cancellazione delle commissioni per chi acquista biglietti con carta di credito, decisa dall’Unione europea ed entrata in vigore solo lo scorso 13 gennaio. Il sospetto è che la compagnia abbia modificato le proprie regole tariffarie per recuperare extra-costi e commissioni vietate dall’Ue”, conclude l’associazione.



Le proteste, insomma, sono subito decollate. E poco importa se Ryanair si giustifica dicendo che è solo un provvedimento per snellire gli imbarchi e le attese per trovare spazi nelle cappelliere prima del decollo.

Sergio Casagrande

