Flaminia, la cura Vigna fa sempre bene: punto esterno col Trastevere (0-0)

TRASTEVERE (4-3-3): Caruso; Cotani, Donati, Martorelli (50’ st Vendetti), Sfanò; Riccucci, Fatati, Mastromattei; Lorusso (29’ st Neri), Cardillo (19’ st Druschky), Bernardotto. A disp.: Sottoriva, Pucino, Vassallo, Giannone, Chinappi, Panico. All.: Gardini

FLAMINIA (4-3-3): Francabandiera; Battaiotto, Locci, Moracci, Carta; Mastrantonio (1’ st Lazzarini), Battaglia (50’ st Cesarini), Tiozzo; Damiani (1’ st Ferrara), Leonardi, De Costanzo. A disp.: Reali, Gnignera, Vittori, Fresi, Petrini, Mecozzi. All.: Vigna

ARBITRO: Bianchini di Perugia (D’Angelo e Brizioli)

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti: Damiani (F), Donati (T). Angoli: 5-3. Recupero: pt 1’, st 12’.

La Flaminia torna a casa con un ottimo punto sul difficile campo del Trastevere e nel finale sfiora anche la rete che avrebbe confezionato il "blitz".

Per i rossoblù civitonici si tratta del settimo punto nelle ultime tre giornate, prima dei confronti con Budoni e Nuorese che, se sfruttati a dovere, potrebbero consentire all’undici di Vigna di allontanarsi dalle zone calde.

In una gara sostanzialmente equilibrata, l'episodio più clamoroso arriva al 40' della ripresa: De Costanzo prende il tempo alla difesa, scatta a tu per tu con Caruso e nel tentativo di superarlo improvvisa un pallonetto sul quale si immola letteralmente Martorelli, che nel tentativo di salvataggio finisce contro il palo. Il difensore resta a terra qualche minuto, soccorso immediatamente dai sanitari e trasportato in ambulanza fuori dal campo di gioco. La gara riprende dopo 12’ di stop.

Finisce 0-0 e, in fin dei conti, va bene così.