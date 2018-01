Droga e prostituzione: sette arresti, chiuso un night

I carabinieri di Viterbo indagavano su un traffico di droga, per l’esattezza cocaina, chiamata convenzionalmente “birretta” dai malviventi, quando prendevano accordi al telefono. Da qui il nome del blitz: Operazione birretta.

Nel corso delle indagini, però, si è delineato anche un altro scenario, non meno inquietante, ovvero quello di un giro di prostituzione che ruotava attorno ad un night del Poggino - lo Star Night - con ragazze dell’est ingaggiate per fare le entreneuse e finite poi a vendere il proprio corpo. In qualche caso, come accertato dagli investigatori dell’Arma, anche con la forza.

I carabinieri del Comando provinciale, diretti della Procura della Repubblica di Viterbo, hanno così dato esecuzione nella mattinata di venerdì 12 gennaio 2018, ad un provvedimento restrittivo nei confronti di sette persone, indagate, a vario titolo, proprio per i reati di spaccio di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. E il night dove lavoravano le ragazze è stato posto sotto sequestro.

L’indagine è stata condotta dai Reparti Speciali dell’Arma (Nuclei Ispettorato del Lavoro di Viterbo e Roma e Nucleo Cinofili di Roma), nonché dei Comandi provinciali di Terni, Perugia e Siena.

