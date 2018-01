Si incendia il rimorchio di un camion in marcia sull'autostrada

Altro

La tartaruga agonizzante avvolta dalla plastica

Una tartaruga caretta caretta in difficoltà, avvolta da un sacco di plastica e con una lenza che la lega a un ramo. Siamo alle Isole Eolie. Una scena questa che continua a ripetersi. La clip video è stata realizzata dall'associazione Filicudi wildlife conservation. Immagini diffuse per criticare chi si oppone alle buste di plastica per la frutta a pagamento. "Potremo stare qui per giorni a ...