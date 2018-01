Estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia

Sono stati estratti i biglietti vincenti, da abbinare ai cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia. Come informa Agipronews, i tagliandi fortunati sono stati venduti nel Lazio, in Lombardia e in Piemonte. Ecco i cinque biglietti, ai quali nel corso della trasmissione "Soliti ignoti" verranno abbinati i premi da 5 milioni di euro e, a scalare, da 2.5, 1.5, 1 e 0.5 milioni.

D 034660 venduto a Rosta (TO)

D 243750 venduto a Roma

Q 067777 venduto ad Anagni (FR)

P 245714 venduto a Milano

P 462926 venduto a Pinerolo (TO)

Successivamente verranno estratti anche 50 premi di seconda categoria del valore di 50mila euro e 150 da 20mila euro.