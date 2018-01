Adriano Celentano spegne 80 candeline

Adriano Celentano compie 80 anni, più di 60 dei quali trascorsi al centro della scena. E' un 6 gennaio speciale per il cantante, attore, regista, showman, conduttore televisivo e, persino, "predicatore". Su di lui sono stati scritti più di venti libri, ma dire chi sia esattamente pare impossibile. Il 'molleggiato', chiamato così per il suo modo di ballare inconfondibile ai tempi dei Rock boys, è il quarto figlio di una famiglia pugliese trapiantata al Nord. Celentano ha trascorso la sua giovinezza vicino alla Stazione Centrale di Milano, in quella via Gluck al numero 14, che divenne protagonista di uno dei suoi grandi successi canori 'Il ragazzo della via Gluck', canzone tradotta in 20 lingue.