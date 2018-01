Omicidio di Santa Lucia: fu Fieno a telefonare all'agenzia funebre: "Vieni, è morto papà"

“Potete venire? E’ morto papà”: fu Ermanno Fieno, accusato dell’omicidio dei genitori Gianfranco e Rosa Franceschini, a telefonare a una nota agenzie funebre di Viterbo chiedendo il loro servizio in seguito alla morte del padre. Tempo pochi minuti, forse meno di trenta, e fu sempre lui a telefonare ancora alla medesima agenzia per annullare tutto: “Mi scusi, abbiamo deciso di rivolgerci a un’altra agenzia”. La testimonianza emerge dalla documentazione consegnata dalla Procura di Viterbo agli avvocati Enrico Valentini e Samuele De Santis, legali del 44enne viterbese, dal 24 dicembre rinchiuso del carcere di Mammagialla in attesa di essere interrogato.