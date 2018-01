Berlusconi al nostro giornale: "Le popolazioni terremotate scettiche e deluse"

Rispetto a 24 anni fa, quando scese in campo, l’Italia secondo Silvio Berlusconi è peggiorata per colpa dell’euro, e migliorata grazie all’alta velocità. Lo sostiene il leader di Forza Italia in un’intervista concessa al Corriere dell’Umbria e alla catena dei Corrieri collegati (Rieti, Viterbo, Arezzo e Siena)- da oggi, primo gennaio 2018, diretti da Franco Bechis -, in cui spiega «alcuni cambiamenti sono stati in peggio, come l’introduzione dell’Euro con quelle modalità e a quei valori improvvidamente accettati da Prodi, che ha dimezzato i redditi e i risparmi degli italiani, altre in meglio, come ad esempio l’alta velocità ferroviaria, che ha reso il Paese più competitivo. Direi però che i grandi nodi rimangono da sciogliere, e gli italiani oggi sono più scettici e più delusi, dopo quattro governi della sinistra che non sono stati scelti dai cittadini. D’altronde come potrebbero non essere scettiche e deluse, per esempio, le popolazioni dell’Italia centrale colpite dal terremoto, che - a differenza di quanto avvenne nel 2009 all’Aquila quando governavamo noi - oggi a due anni dal terremoto non riescono ancora ad avere un tetto sicuro e non vedono ripartire la ricostruzione?».

L'intervista integrale nell'edizione del Corriere in edicola martedì 2 gennaio 2018.