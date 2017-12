Cantieri per 17 milioni di euro

Diciassette milioni di euro, tra quelli già eseguiti, quelli finanziati e quelli in corso di affidamento.

Per i lavori pubblici il 2017 è stato un anno chiave. Parola di assessore Alvaro Ricci, che, dopo aver incassato i complimenti addirittura dell’ex sindaco Gabbianelli, traccia un bilancio di dodici mesi di attività febbrile da parte degli uffici di via Garbini.

Dalle nuove ztl con contestuale messa in funzione dei varchi elettronici in via San Lorenzo, via Chigi e Ponte del Paradosso alla richiesta di un mutuo da oltre mezzo milione di euro per realizzare un campo sintetico al Pilastro: la lista degli interventi è lunghissima. “Tutti interventi finanziati con fondi nostri o reperiti da questa amministrazione”, sottolinea Ricci, rivendicando la programmazione svolta in questi anni: “Arrivano finalmente al pettine i nodi di tre anni e mezzo di lavoro, considerando anche che il primo l’ho passato a dare attuazione ai progetti del Plus”.

L’assessore sottolinea in particolare i 5 milioni di euro stanziati per il rifacimento delle strade del capoluogo e delle frazioni. L’ultima è la Capretta, riasfaltata dopo che per anni era stata abbandonata a se stessa.



