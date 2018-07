Scovato appartamento di stoccaggio della droga

La polizia tiene d’occhio un gruppo di nigeriani e scopre un appartamento utilizzato per lo stoccaggio della droga. E’ da quell’appartamento che la droga veniva divisa, confezionata e poi smistata agli spacciatori al dettaglio che la facevano arrivare in tutte le piazze della Tuscia. Un duro colpo contro lo spaccio grazie al lavoro degli uomini della sezione antidroga della squadra mobile della questura di Viterbo. Il via vai di stranieri che si aggiravano intorno all’appartamento aveva messo in allarme la polizia che ha iniziato un certosino lavoro di monitoraggio e appostamento. Quattro stranieri in manette.