Aggressore fermato con lo spray al peperoncino

Si scaglia contro i poliziotti intervenuti che lo bloccano con lo spray all’oleoresin capsicum ossia al peperoncino. Il fatto si è verificato nei giorni scorsi, quando gli agenti della squadra volante della Questura di Viterbo intervenivano, su richiesta di una pattuglia della polizia locale, in una zona periferica del capoluogo per una persona in forte stato di agitazione.

Giunti sul posto, i poliziotti notavano in strada un soggetto a dorso nudo, in forte stato di agitazione, con diverse ecchimosi sul corpo che, urlando, dapprima si scagliava contro il personale della polizia locale e poi, alla vista degli agenti della polizia cercava di colpirli ripetutamente con la cinghia di un borsello.

Il personale della squadra volante, quindi, cercava di riportare alla calma l’uomo che continuava ad inveire tentando di colpire con calci e pugni i poliziotti che, ricorrendo all’utilizzo dello spray al peperoncino, loro in dotazione, riuscivano a bloccarlo.

Il personale sanitario del 118 provvedeva poi a prendere in consegna il soggetto conducendolo al pronto soccorso all’ospedale Belcolle per le cure sanitarie. L’uomo, di anni 34, residente in un paese della provincia, è stato denunciato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.