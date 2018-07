Precipita dal balcone, in fin di vita

Le 3 del mattino, un attimo di tranquillità sul balcone prima di andare a letto, e una serata si trasforma in tragedia. Marco Paglialunga, 37 anni, cade da un’ altezza di quattro metri e sbatte la testa sul selciato. Insieme a lui precipita la fidanzata, forse nel tentativo si trattenerlo. La ragazza precipita addosso al fidanzato e riporta solo qualche ferita. Se se la caverà, per lui i medici parlano di morte cerebrare. Non è ancora stato ufficialmente dichiarato il decesso ma per i medici non c’è più speranza. La tragedia è successa in un albergo di Tarquinia.