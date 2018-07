Picchia la compagna, in manette

E’ stato arrestato in piena notte dai carabinieri un dominicano di 35 anni per avere maltrattato e colpito anche con un coltello la propria convivente, provocandogli lesioni come già altre volte in passato. La donna, riuscita a sfuggire alla furia del compagno aggressore, si è recata in strada e correndo semi svestita è riuscita a chiedere aiuto. I carabinieri l’hanno soccorsa e hanno bloccato il compagno. Un volta chiariti gli eventi, la donna è stata messa al sicuro e curata e il compagno arrestato.