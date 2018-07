Presa la banda dei furti nelle case

I carabinieri di Faleria, in collaborazione con i carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio, hanno arrestato per furto aggravato tre uomini di origine straniera, che si erano dati alla fuga dopo aver messo a segno l’ultimo atto criminoso. I malfattori, a volto scoperto, erano entrati in un'abitazione di Faleria e dopo aver asportato diversi monili, nonché un arma regolarmente detenuta, si erano dati alla fuga. I militari, chiuse le strade principali del paese con posti di controllo, si sono messi sulle tracce dei malviventi, li hanno intercettati e fermati nel comune di Rignano Flaminio. Recuperata l’intera refurtiva, occultata durante la fuga, in un area boschiva a breve distanza dall’abitazione.