Sfondano la porta della banca e rubano la cassaforte

Nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 luglio, ignoti, in meno di cinque minuti, hanno sfondato la porta della Banca di Credito Cooperativo ubicata in via Gramsci, a Nepi, e si sono portati via la cassaforte. Ingente il bottino. Sul fatto indagano i carabinieri. Lo staff al completo della filiale ha ripreso a lavorare nella tarda mattinata di venerdì.