Evade dai domiciliari per una passeggiata

Lo hanno trovato a passeggio per le vie di Viterbo, mentre si doveva trovare a casa sua agli arresti domiciliari, un italiano di 40 anni. I carabinieri del Norm della compagnia di Viterbo si sono insospettiti dall’atteggiamento assunto dal soggetto alla vista della radiomobile, per cui hanno proceduto al controllo e hanno scoperto che avrebbe dovuto trovarsi a casa agli arresti domiciliari. Immediatamente è stato dichiarato in arresto e ristretto nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo.