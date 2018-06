Adotta un cane e non paghi la Tari. Un cittadino vetrallese si è visto rimborsare i 618 euro della tassa dei rifiuti pagata nel 2017 per l’adozione di due cani randagi. Sono tanti i cani che il comune di Vetralla ha in affido in alcuni centri della provincia, molti di più poi sono i soldi che i contribuenti spendono per il loro mantenimento. E’ del 2014 la delibera che assegna un contributo, fino al massimo di 500 euro, a chi adotta un cane randagio.