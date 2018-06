Sotterrava cocaina nel sottobosco, arrestato

Una squadra che va al Mondiale c'è: sono le azzurre

Firenze, (askanews) - Ce ne andiamo ai mondiali: le ragazze di Milena Bertolini sì che ci vanno, ai Mondiali di Francia 2019 dopo il 3-0 contro il Portogallo. Sette vittorie su sette partite, la qualificazione arriva con due turni di anticipo, proprio nell'anno in cui la nazionale maschile resta mestamente a casa. La bresciana Cristiana Girelli: "Non ci credo. E' un sogno. Non riesco a immaginare....