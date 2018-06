Fermata con 12 grammi di shaboo: in manette

Una romana di 35 anni è stata arrestata dai carabinieri di Ronciglione: la donna è stata fermata per un controllo perché vista in atteggiamento sospetto. Il controllo ha portato alla luce 13 involucri in cellophan contenenti complessivamente 8 grammi e una bustina di nylon contenente altri 4 grammi per un totale di 12 grammi di shaboo, la pericolosissima droga chimica composta in gran parte di metanfetamina.