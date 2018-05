Tenta di gettarsi dalla finestra: salvata

Grazie al pronto intervento degli uomini del 113 agli ordini del dirigente Riccardo Bartoli, una ragazza che, seduta sul cornicione del suo appartamento, minacciava di lanciarsi nel vuoto, è stata salvata. Convinta a tornare in casa dagli agenti, è ora ricoverata per precauzione in ospedale. Pare che alla base del tentativo di suicidio ci sia una storia d'amore finita male. La ragazza ha 23 anni e vive con i genitori nei pressi di piazzale Gramsci.