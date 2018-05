Due minorenni arrestati per spaccio

I carabinieri di Viterbo hanno arrestato per spaccio un ragazzo e una ragazza, entrambi minorenni, di 16 e 17 anni. I due giovani, controllati poiché in atteggiamento sospetto in una zona centrale di Viterbo, sono stati sorpresi con addosso occultati due panetti di hashish per quasi 100 grammi. Immediatamente sono stati dichiarati in arresto.