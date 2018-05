Omicidio in centro, Pavani non risponde al Gip

Stefano Pavani si è avvalso della facoltà di non rispondere. Assistito dal suo legale, l’avvocato Luca Paoletti, il 31enne di Bagnaia, accusato dell’omicidio di Daniele Barchi, è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Rita Cialoni. Ma ha fatto scena muta. “Ho preso in mano il fascicolo solo due giorni fa - commenta l’avvocato difensore - è da quanto ho avuto fino ad ora modo di vedere, ci sono molti aspetti da chiarire. Molti punti da analizzare. Lunedì verrà effettuata l’autopsia. Solo dopo si potranno avere risposte importanti sulle cause della morte".