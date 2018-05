Sorpresa con la droga: denunciata

Una donna è stata denunciata dalla polizia perché trovata in possesso di droga. Gli agenti avevano notato la donna – già conosciuta alle forze dell’ordine - a bordo della sua auto nel centro cittadino. Hanno deciso di pedinarla e poi l’hanno fermata. Nascosta negli indumenti intimi hanno trovato una piccola dose di eroina. Nella successiva perquisizione a casa e in un’altra auto di sua proprietà, hanno trovato quasi un etto di marijuana, una dose di cocaina, tutto l’occorrente per il confezionamento e più di 800 euro in denaro contante. La donna è stata quindi denunciata per spaccio.