Uomo di 42 anni ucciso a calci e pugni

Tecnologia, nasce Bitrock: innovazione in Microservizi e FastData

Milano (askanews) - Nata come system integrator innovativo nel 2009, Databiz si evolve e trasforma in una holding per affrontare un mercato in evoluzione: dal riassetto è nata Bitrock, società di consulenza e system integration per tecnologie Microservizi, reactive platform e Fast Data, che ha l'obiettivo di accompagnare le aziende nella trasformazione digitale. La holding ha 75 dipendenti, nel ...