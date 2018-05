Droga: due commercianti in manette

Due commercianti sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Viterbo nell'ambito di un'operazione contro lo spaccio di droga. Perquisite le loro abitazioni e le loro attività commerciali. L'arresto fa seguito a un'operazione che a novembre scorso portò al ritrovamento, in un casolare nelle campagne viterbesi, di sette chili di droga. In quell'occasione venne arrestata una persona. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e acquirenti.