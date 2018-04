Droga, due stranieri in manette

Costretti a lasciare Pratogiardino a causa della presenza costante di un camper della polizia, gli spacciatori sono sempre a caccia di luoghi alternativi per i loro affari. La polizia, infatti, ne ha beccati, fermati e arrestati due nell’area verde di Largo Sibilla Aleramo. Si tratta di due nordafricani richiedenti asilo politico - uno già fermato in passato per spaccio - sorpresi a cedere piccole quantità di hashish e due ragazzi, segnalati come assuntori.