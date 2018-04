Beccati con arnesi da scasso

I carabinieri di Orte, nel corso di un’operazione per il controllo delle auto, hanno intercettato, in un’area di sosta di fronte a una zona commerciale di Orte: “Fausto Moda”, un’auto di grossa cilindrata che era ferma con a bordo alcune persone in atteggiamento evidentemente sospetto. Si tratta di tre italiani originari della zona sud di Roma, tutti di 50 anni e tutti con precedenti. Perquisita dunque l’auto, a bordo sono stati trovati numerosi arnesi da scasso. I tre sono quindi stati portati presso la caserma di Civita Castellana, sottoposti agli accertamenti di rito e denunciati per possesso ingiustificato di materiale da scasso, chiavi alterate e grimaldelli. Sicuramente è stato evitato con questa denuncia preventiva qualche grosso furto nella zona.