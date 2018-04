Ladra di auto in manette

Grande la sorpresa della proprietaria di una Lancia Y quando, aprendo la porta di casa, si è trovata davanti i carabinieri che la informavano di aver trovato la sua auto. La donna non sapeva neppure di averla persa, in verità, visto che l’aveva parcheggiata ed era andata a casa. L’auto in effetti era stata parcheggiata, come sempre, nel giardino davanti casa, ma una donna l’aveva aperta, messa in moto, e portava via. Sfortuna, per la ladra, ha voluto che pochi chilometri dopo, nei pressi di Capodimonte, ha beccato un controllo. Si è fermata all’alt dei carabinieri che le hanno chiesto, come prassi, patente e libretto. Pochi minuti e uno sguardo al libretto di circolazione sono stati sufficienti ai carabinieri per capire che l’auto era stata rubata. Conclusione: la ladra di auto, una 35enne originaria di Civita Castellana, è stata arrestata per furto, mentre l’auto è stata riconsegnata alla legittima proprietaria che ha ringraziato i carabinieri di Montefiascone per il loro operato.