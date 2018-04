Sequestrata oltre un chilo di droga: 5 arresti

Una vasta operazione dei carabinieri, effettuata nella notte tra domenica e lunedì, ha portato all’arresto di cinque spacciatori e al sequestro di oltre un chilo di droga pronta per essere spacciata nella Tuscia. Gli arrestati sono tutti giovani, tra i venti e i trent’anni, italiani e albanesi, alcuni già conosciuti alle forze dell’ordine e altri insospettabili. Le manette sono scattate tra Blera, Vetralla e Tarquinia. Zona, quest’ultima, particolarmente “interessante” per i spacciatori che con l’inizio della stagione estiva si spostano lungo il litorale. Dieci le pattuglie dei carabinieri impegnate nelle tre operazioni. Sequestrata hashish, cocaina, eroina e marijuana, oltre al materiale per la suddivisione in dosi.