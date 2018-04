Inseguito a piedi lungo la ferrovia: arrestato per spaccio

Fermato al termine di un rocambolesco inseguimento lungo la ferrovia tra Bagnaia e Vitorchiano, un insospettabile quarantenne di Bagnaia è finito in manette per droga. Con lui arrestata anche la moglie. In tasca aveva 5 grammi di cocaina. La perquisizione del suo negozio e dell'abitazione ha portato al ritrovamento di un etto di cocaina e mezzo chilo di hashish, oltre al materiale utile al confezionamento rinvenuto nell’appartamento. Il pubblico ministero Massimiliano Siddi ha stabilito che lui vada in carcere, mentre la moglie, grazie alla presenza in famiglia di bambini piccoli da dover accudire, resterà agli arresti domiciliari.