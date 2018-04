Disposta dal Questore la chiusura della discoteca “I 2 Cigni”

Il questore ha deciso la chiusura del locale “I Cigni” di Caprarola per 15 giorni. La decisione è stata notificata al rappresentante della società dai carabinieri di Caprarola lo scorso 10 aprile. Il decreto è stato adottato dopo i fatti avvenuti nel locale il 25 marzo. “Il provvedimento - si legge in una nota della questura - è scaturito a seguito dei fatti avvenuti il 25 marzo scorso, presso la discoteca I Cigni, dove un giovane aveva subìto un’aggressione da un suo coetaneo e, nonostante l’espressa richiesta della vittima, il personale addetto alla sicurezza non si era attivato per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, né tantomeno quello del personale sanitario”.