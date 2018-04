Un chilo e mezzo di droga in casa: straniero in manette

Costretti a lasciare Pratogiardino a causa della presenza costante di un camper della polizia, gli spacciatori hanno optato per le zone limitrofe, tanto per non perdere di vista i clienti che, evidentemente, stazionano nell’area a ridosso del parco pubblico. E infatti, in queste settimane, diverse le operazioni di polizia e carabinieri concentrate nelle strade a ridosso di via della Palazzina. L’ultima, in ordine di tempo, quella messa a segno due giorni fa dalla polizia, avvenuta in viale Trento, a circa cento metri da Pratogiardino. Operazione che ha portato all’arresto di un nordafricano e soprattutto al sequestro di un chilo e mezzo di marijuana e quasi una decina di grammi di hashish.