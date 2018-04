Ruba 300 euro, scoperto li restituisce tramite bonifico

Un giovane ladro di origini napoletane, in trasferta nel piccolo centro abitato di Grotte di Castro, si è intrufolato a casa di una anziana 80enne del luogo, con la scusa di perorare una buona causa e chiedendo un contributo per statuine religiose e santini, appena l’anziana si è distratta, il ladro le ha rubato 300 euro, e immediatamente dopo si è dileguato. Le investigazioni dei carabinieri della stazione locale hanno consentito di identificarlo in un giovane di Secondigliano di Napoli. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Napoli che si sono presentati presso la sua abitazione. Alla vista dei carabinieri al giovane non gli è rimasto altro che confessare e, preso dal rimorso, ha addirittura provveduto a fare un bonifico alla anziana donna per restituirgli i soldi rubati. Ovviamente verrà comunque denunciato per furto.