Asiatico in manette: beccato con 3 grammi di shaboo

I carabinieri della Compagnia di Ronciglione continuano incessanti nell’azione investigativa per porre un’argine a quella che sembra diventare una vera e propria piaga, ovvero lo spaccio di una nuova droga prodotta nei laboratori asiatici, lo shaboo, che ha effetti collaterali devastanti. L’altra notte una pattuglia ha notato in uno strano atteggiamento un cittadino asiatico di 55 anni di origini cambogiane, il quale, alla vista dei carabinieri, ha tentato di assumere un’atteggiamento di indifferenza, ma i militari hanno voluto vederci chiaro e lo hanno sottoposto a una perquisizione personale, al termine della quale lo hanno trovato in possesso di circa 3 grammi di shaboo, e di 410 euro in contanti. Lo hanno quindi dichiarato in arresto e ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia di Ronciglione.