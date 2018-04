Sequestrato capannone con 10mila armi

Spray antiaggressione, taser, tirapugni, armi bianche di vario tipo:coltelli, pugnali, katane. Un totale di 10mila pezzi imballati e pronti per essere spediti in Italia e all’estero. Un vero e proprio arsenale nascosto in un immobile costruito abusivamente. Questo hanno trovato i carabinieri in una zona di campagna vicino ad Acquapendente. Immobile e armi sono sotto sequestro, mentre il titolare del business è stato denunciato insieme ai suoi collaboratori: due donne che vivono in zona. Per tutti l’accusa è di vendita illegale di armi.