Spaccio di droga: arrestato nordafricano

Un uomo di quarantaquattro anni, di origini nordafricane, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Gli agenti hanno notato l’uomo che si aggirava con fare sospetto per le vie del centro di Viterbo. Dopo un breve pedinamento lo hanno fermato e lo hanno sottoposto ad un controllo trovandolo così in possesso di cinque ovuli di hashish.I poliziotti hanno deciso, pertanto, di effettuare anche una perquisizione dell’abitazione dell’uomo. In casa gli agenti di polizia hanno trovato altri 14 ovuli per un totale di 2 etti di hashish.