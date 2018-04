Trova ordigno sul balcone di casa

Una signora, residente in un appartamento delle case popolari di Marta, ha chiamato i carabinieri denunciando la presenza di un ordigno sul suo balcone. Sul posto sono arrivati gli artificieri che hanno fatto allontanare i presenti e controllato l’oggetto. Si tratta, a quanto pare, di una batteria e un tubo legati insieme. Dunque un oggetto di fattura artigianale, che forse, sostengono gli artificieri, non sarebbe neppure esploso. Alcune persone sostengono che non sarebbe la prima volta che capita. A quanto pare, dietro al fatto ci sarebbero ragioni personali. Forse liti in famiglia o con persone vicine. Indagano i carabinieri di Marta.