Fiamme in una villetta: dichiarata inagibile

Villetta in fiamme a Vasanello. L’incendio a quanto pare sarebbe partito da un garage annesso alla proprietà. Le fiamme hanno ben presto raggiunto il solaio dell’abitazione rendendola inagibile. La villetta è situata in un complesso di abitazioni a schiera ma per fortuna nessuna delle altre case è stata danneggiata. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco da Civita Castellana e da Viterbo, con un’autobotte e un’autoscala.