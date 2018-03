Paga mezzi agricoli con un assegno falso

Gli uomini della Polizia di Stato di Tarquinia hanno scoperto una truffa architettata in modo esemplare. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando il Commissariato ha ricevuto una denuncia da parte di alcune persone che dopo aver consegnato alcuni attrezzi agricoli avevano ricevuto dall’acquirente un assegno falso. La merce era stata proposta in vendita on-line, attraverso un sito specializzato con i venditori contattati telefonicamente da un interlocutore che, interessato alle macchine agricole, ha fissato un appuntamento a Tarquinia per il ritiro delle stesse. Il giorno stabilito gli ignari venditori hanno consegnato all’uomo la merce, ricevendo l’assegno poi risultato falso. A questo punto si sono rivolti al Commissariato per denunciare il fatto. I poliziotti sono riusciti ad identificare il truffatore. Si tratta di un pugliese di 64 anni, denunciato per truffa.