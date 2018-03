Sequestrati 2500 dolci pasquali

Show dei fan della Pausini: ricreano copertina nuovo album

Roma, (askanews) - In occasione dell'uscita di "Fatti Sentire", il nuovo disco di Laura Pausini, Spotify ha coinvolto i suoi fan in un grande flashmob. Due gruppi di fan si sono riuniti a Milano e a Roma rispettivamente all Arco della Pace e in Piazza Navona apparentemente senza motivo, per poi improvvisamente muoversi al ritmo di 'Non è detto', il primo singolo estratto dall'album. La sorpresa è ...