Beccato con 50 grammi di hashish: in manette

I carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno arrestato uno spacciatore italiano di 28 anni, di Viterbo. Il ragazzo è stato notato in atteggiamento sospetto nei pressi di un locale. I carabinieri lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish suddivisi in dosi, più il materiale per il peso e il confezionamento della droga. Evidentemente lo stupefacente era destinato ai giovani che animano la movida viterbese. Lo spacciatore è quindi stato arrestato.