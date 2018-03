Picchia e violenta la fidanzata: arrestato

Rapina, violenza privata, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni personali ai danni di una 22enne di Viterbo. Queste le accuse che hanno portato in carcere il fidanzato di 30 anni della ragazza. Sin dall’inizio della relazione con la giovane, l’uomo si era mostrato violento percuotendo e ingiuriando in più occasioni la ragazza, sputandole addosso in preda all’ira e alla gelosia, per manifestarle con disprezzo il proprio possesso assoluto. Terrorizzata, per evitare di essere percossa ancora più violentemente, la ragazza, in più occasioni, si era vista costretta ad assecondarlo nell’avere rapporti sessuali in un clima di ansia e profonda paura. Lei ha trovato il coraggio di dire basta a quella relazione e lui le è piombato in casa e l’ha picchiata. A quel punto lei si è rivolta alla Squadra Mobile che ha messo fine all’incubo.