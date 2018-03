Sorpreso con la cocaina: in manette

I carabinieri del Norm della compagnia di Viterbo hanno arrestato uno spacciatore tunisino di 36 anni; la pattuglia del Norm in servizio perlustrativo, ha visto il tunisino in via Saffi, che si muoveva con un atteggiamento sospetto, e dopo una attenta osservazione hanno deciso di intervenire, quindi di bloccarlo e perquisirlo, trovandolo effettivamente in possesso di tre dosi di cocaina per circa 2,5 grammi, e la successiva perquisizione domiciliare consentiva di trovare ulteriori 5 grammi di cocaina e 2,5 di hashish e 1,5 di marijuana, più il materiale per il peso e il confezionamento della droga. Io spacciatore è quindi stato arrestato e ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Viterbo.